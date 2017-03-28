Майами, США, 28 марта, 2017, 11:28 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами (США), уступив в четвертом круге представительнице США Винус Уильямс. Встреча, которая продолжалась более 1,5 часов, завершилась в двух партиях со счетом 3:6, 6:7.

Basheer Tome Теннисный матч

В следующем раунде Винус Уильямс встретится на корте с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер, которая обыграла японскую спортсменку Рису Одзаки (6:2, 6:2).

Напомним, призовой фонд турнира в Майами составляет почти $7 млн.

Теннис. Женщины. Майами (США). 4-й круг

Винус Уильямс (США) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:3, 7:6.

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