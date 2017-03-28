Ярославль, 28 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. В одном трамвае Ярославля начал работать в тестовом режиме бесплатный Wi-Fi. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Яргорэлектротрансе». Еще в прошлом году транспортники начали переговоры с интернет-провайдерами, чтобы установить в троллейбуса и трамваях Ярославля бесплатный беспроводной интернет.

Yarget.ru Трамвай в Ярославле

В одной из социальных сетей проводится голосование, какой маршрут нуждается в новшестве в первую очередь. Пока предлагают выбирать из 4 маршрутов: троллейбусов №5 и 9, трамваев №5 и 7. Эти маршруты взяты, поскольку ими активно пользуются студенты ярославских вузов, а молодежь является основным потребителем этой услуги.

«Наша задача — привлечь людей к поездкам в нашем транспорте. Сейчас у нас ведутся переговоры с интернет-провайдерами, и мы хотим, чтобы они установили нам роутеры бесплатно, но вполне возможен вариант и оплаты по бартеру, например рекламой на транспорте. Пока планируем установить Wi-Fi на двух маршрутах, а потом попробуем охватить весь электротранспорт города», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в «Яргорэлектротрансе».