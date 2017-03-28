Москва, 28 марта, 2017, 11:32 — ИА Регнум. 22% жителей России сталкивались с коррупцией в течение последних трех лет, чаще всего — при нарушении правил дорожного движения, получении водительских прав, нахождении в больнице и устройстве детей в школу. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Конверт

78% респондентов за последние три года не сталкивались с вымогательством или просьбой оказания каких-либо услуг.

Каждый пятый опрошенный (10%) считает допустимым решать повседневные вопросы с помощью взятки. 74% уверены, что со взяточничеством мирится совершенно не допустимо.

С коррупцией в органах власти не хотят мириться 89% жителей России, при этом признавая её существование в стране.

По мнению 79% граждан РФ, коррупция полностью поразила органы власти России сверху донизу. 13% считают, что органы власти поражены коррупцией, но в незначительной мере.

45% опрошенных считают коррупцию в стране неискоренимой. Вместе с тем более половины (58%) верят в том, что масштабы коррупции и взяточничества можно уменьшить.

Опрос проведен 2 — 6 марта 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.