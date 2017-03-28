Лондон, 28 марта, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Европейского союза нанесет удар по немецким компаниям, связанным с фирмами Великобритании, сообщает Reuters.

Petr Kratochvil Брексит

Кроме того, в долгосрочной перспективе сократятся объемы инвестиций между двумя странами, считает президент Торгово-промышленной палаты Германии Эрик Швейцер.

Каждая четвертая из десяти компаний столкнется с проблемами после Brexita, подчеркивает Швейцер.

«Мы должны ожидать дальнейшего снижения торговой активности в ближайшее время», — добавил он.

Также, по мнению Швейцера, каждая десятая немецкая компания планирует прекратить инвестицию в экономику Соединенного Королевства, несмотря на то, что условия выхода Великобритании из ЕС пока неизвестны.

Напомним, 23 июня 2016 года Великобритания проголосовала на референдуме за выход страны из ЕС, премьер-министр страны Тереза Мэй объявила, что начала процедуры выхода страны из содружества начнется 29 марта. Сам выход может занять несколько лет.