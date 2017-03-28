Мадрид, 28 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Судья Национального суда Испании Элой Веласко согласился расследовать преступления сирийского режима, квалифицируя их как террористические, приняв к рассмотрению иск гражданки Испании, которая приходится сестрой сирийцу, арестованному и казненному в тюрьме, предположительно, агентами правительства Асада в 2013 году, сообщает испанское издание ABC.

(сс) CWitte Суд

В рамках этого дела Национальный суд привлекает к ответственности девять высокопоставленных членов правительства Сирии. В своем постановлении судья объясняет, что факты по делу могут быть квалифицированы как преступления против человечности, военные преступления, пытки, терроризм и похищение. Однако в соответствии с испанскими законами, правилами и международными договорами в рамках иска суд поддержит только два последних преступления — терроризм и похищение.

За помощью в расследовании Веласко обратился к европейскому агентству Евроюст для того, чтобы в рамках сотрудничества в сфере юстиции стран Европейского Союза найти другие европейские страны, суды которых занимались расследованием похищений и терроризма, осуществленных структурами и лицами, близкими к президенту Асаду, с целью обмена информацией и доказательствами.

Для начала расследование судья уведомит об иске девять упомянутых членов правительства, причастных к делу, а также объявит пять свидетелей по делу. Среди них сестра жертвы Амаль Хаг-Хамдо Анфалис, бывший сирийский криминалист военной полиции, который сделал фотографии людей, казненных в незаконном центре содержания в Сирии, и испанский журналист Хавьер Эспиноса, корреспондент испанского издания El Mundo, который был похищен в Сирии террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако прокуратура Испании заявила, что Веласко начал предварительное расследование дела, чтобы доказать юрисдикцию Верховного суда для расследования преступлений сирийского режима при отсутствии жертв с испанским гражданством.

Суд не обладает юрисдикцией для расследования того, что произошло, утверждают представители прокуратура Национального суда, так как не выполняется одно из требований, которые позволяют данному суду расследовать террористические преступления, совершенные за пределами страны.

Прокурор Национального суда вынес решение о том, что жертва преступления не имела гражданства Испании, что оправдывало бы вмешательство Национального суда в расследование преступления. И в данном случае испанское гражданство сестры не является достаточным аргументом.

Однако судья Национального суда Веласко с данным мнением не согласился и рассматривает сестру пострадавшего как косвенную жертву совершенных преступлений.