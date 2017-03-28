Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Международный терроризм в его нынешнем виде стал возможным в значительной мере из-за отсутствия единства в рядах антитеррористических сил. Об этом сегодня, 28 марта, заявила спикер Совета Федерации РФ, глава МПА СНГ Валентина Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

Она выступила в Петербурге на парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом, которая организована Межпарламентской ассамблеей государств — участников СНГ совместно с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Матвиенко отметила, что Россия близко к сердцу приняла случившуюся на днях террористическую атаку в Лондоне, а также напомнила о недавней террористической вылазке террористов в Чеченской республике.

«Если взглянуть правде в глаза, то международный терроризм в его нынешнем виде стал возможным в значительной мере из-за отсутствия единства в рядах антитеррористических сил», — подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила о том, что ранее состоялась организованная ПА ОБСЕ конференция в рамках которой российская делегация выступила с инициативой создания специального антитеррористического комитета ПА ОБСЕ.

Матвиенко добавила, что противодействие терроризму невозможно «без создания широкой международной коалиции, согласованных совместных действий и поддержки на местах».

«Наши призывы к объединению против общей угрозы не находят должного отклика. Пока эта ситуация не изменится, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)и другие подобные организации будут продолжать свои преступления», — отметила она.

Глава Совфеда выразила надежду, что проходящая в Петербурге конференция способна внести существенный вклад в разработку мер противодействия терроризму.

«Предлагаю усилить совместные действия парламентариев, чтобы придать импульс к согласованию всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма. Этот процесс явно затянулся», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По словам спикера верхней палаты российского парламента, победить в войне с таким жестоким врагом как терроризм возможно, только сплотившись против общей угрозы.

«Страны, предоставляющие террористам укрытия, базы, представляющие финансирование, предоставляют вооружение, не должны пользоваться поддержкой цивилизованного мира, не должны быть уважаемыми членами международного сообщества, пока эти порочные практики не будут пресечены», — заявила Матвиенко.

Взаимодействие государств СНГ играет важную роль в противодействии терроризму, добавила она. После распада СССР с проблемой терроризма столкнулись многие государства, возникшие на постсоветском пространстве. Координация усилий в этом направлении принесла хорошие результаты.