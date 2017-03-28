Люксембург, 28 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. С 2018 года в Герцогстве Люксембург будет создаваться суперкомпьютер, специализированная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений большинство существующих в мире компьютеров, сообщает Le Lessentiel.

Argonne National Laboratoryl Суперкомпьютер IBM

27 марта министр экономики Люксембурга Этьен Шнайдер подписал документ, предусматривающий общеевропейскую кооперацию в создании сверхмощной машины. Компьютер будет состоять из 10 тыс. процессоров, а его вычислительная мощность составит 1 петафлопс в секунду, то есть биллиарды (миллион миллиардов) арифметических действий в секунду. Для сравнения: скорость одного из самых мощных компьютеров личного пользования Intel Core i7 составляет 300 гигафлопс (три миллиарда арифметических действий).

Над разработкой суперкомпьютера будут работать ученые Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Испании и Португалии. ЭВМ должна войти в эксплуатацию в 2023 году.