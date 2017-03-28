Киев, 28 марта, 2017, 11:19 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано ведение боевых действий на всех основных направлениях — Донецком, Мариупольском и Луганском. Войска ДНР, ЛНР и ВСУ применяют тяжелую артиллерию калибров 152 и 122 мм, БТРы, РСЗО «Град-П», танки, минометы и стрелковое вооружение. Об этом сегодня, 28 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО и Министерства обороны ДНР, передает ИА REGNUM.

Topre.ru БТР-3ДА с новым боевым модулем «Штурм-М»

Так, пресс-служба Министерства обороны ДНР сообщает, что вчера украинские войска 68 раз нарушили режим прекращения огня. Отмечается, что под обстрел попали позиции ДНР в 20 населенных пунктах Донбасса, «по которым применялись тяжелая артиллерия калибра 122 и 152 мм, танки, минометы калибра 82 и 120 мм, а также БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие».

«Повреждения получили домостроения по следующим адресам: в Докучаевске по ул. Щорса, 28; в н.п. Ясное по ул. Валова, 13/2, 17; по ул. Победы 14, 16, 17, 19, 28; в пос. Трудовское по ул. Карнавальная, 93», — говорится в сообщении.

Вчера вечером в пос. Спартак Ясиноватского района (под контролем ДНР) войска ДНР также подверглись минометному обстрелу. «Обстрел начался около 16.00. Произошло возгорание дома по улице Мира в поселке Спартак… По предварительной информации, обстрел ведется из минометов калибра 120 мм», — информирует Минобороны ДНР.

Народная милиция ЛНР зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, один боец ЛНР погиб.

Отмечается, что под обстрел попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Калиново, Логвиново, Сокольники, Лозовое, Нижнее Лозовое. При этом ВСУ вели огонь из 152-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических гранатометов АГС, стрелкового оружия.

По данным ЛНР, в районе г. Счастье украинские военные возвели оборонительные рубежи в районе местного кладбища. «Киевские силовики, несмотря ни на какие нормы морали, использовали территорию кладбища в районе дач возле населенного пункта Счастье для возведения серии оборонительных сооружений… При этом ВСУ оборудовали рядом с могилами местных жителей целую линию обороны с блиндажами, окопами и местами отдыха», — рассказали в Народной милиции.

Также спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг информацию украинских СМИ о том, что войска ЛНР сбили беспилотник ОБСЕ.

«Украинские лживые СМИ в очередной раз подтвердили свою репут­ацию. Так, вчера на украинских информационных ресурсах был размещен материал о том, что якобы бойцы ЛНР обстреляли беспилотник ОБСЕ. Только дезинформаторы плохо разбираются в географии и не учли тот факт, что населенный пункт, в котором произошел инцидент, находится на подконтрольной Киеву территории, и там находятся подразделения ВСУ. Да и в первоисточнике четко указывается, что населенный пункт — подконтрольный правительству Украины», — уточнил Марочко.

В свою очередь, 28 марта пресс-центр штаба АТО информирует, что вчера войска ДНР и ЛНР совершили 58 обстрелов позиций ВСУ, в результате которых, двое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения и один — боевую травму.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, где ВС ДНР обстреливали украинские позиции в Троицком из артиллерии калибра 122 мм, в Авдеевке, Троицком и Луганском — из минометов калибра 120 мм, в Авдеевке, Камянке, Песках, Новгородском и Луганском — из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На Мариупольском направлении войска ДНР вели огонь по позициям ВСУ в Красногоровке и Марьинке из минометов калибра 82 мм и гранатометов, в Новогригоровке и Водяном — из крупнокалиберных пулеметов, в Широкино — из зенитной установки ЗУ-23−2.

На Луганском направлении войска ЛНР применяли артиллерию калибра 152 мм по украинским войскам в Новозвановке, минометы калибра 120 мм — по позициям ВСУ в Крымском, из противотанковых гранатометов обстреляны позиции в Кряковке.

Ранее, 27 марта, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что его государство предаст Украине новую партию нелетального военного оборудования. «Наша следующая поставка будет включать в себя аптечки, учебные материалы для военной полиции и оборудование для утилизации боеприпасов», — сказал Саджан.

Он напомнил, что Канада уже значительное время поставляет на Украину разнообразное нелетальное военное оборудование, в частности, тактические коммуникационные системы, очки ночного видения и медицинское оборудование. Министр считает, что это жизненно важное оборудование увеличит возможности украинской армии, одновременно сократив финансовую нагрузку на бюджет Украины.

В то же время пресс-служба госпредприятия «Укроборонпром» проинформировала, что в Киевской области состоялись успешные стрельбы БТР-3ДА с новым боевым модулем «Штурм-М». В рамках одного из этапов приемо-сдаточных испытаний, в условиях военного полигона, проверялась точность ведения огня, скорострельность и стабильность боевого модуля.

Справка: боевой модуль «Штурм-М» оснащен 7,62-мм пулеметом и автоматическим гранатометом, а также комплексом управляемого вооружения «Барьер», который обеспечивает бронепробиваемость защиты толщиной не менее 800 мм без учета динамической защиты — на расстоянии до 5 км. Максимальная скорострельность пушки вылетает пять снарядов в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на Украине после резонансного взрыва склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в населенном пункте Балаклея Генеральным штабом ВС Украины была инициирована проверка всех мест хранения боеприпасов силовых структур. Басурин не исключил, что военные склады ВСУ в Донбассе постигнет такая же участь, как и склады в Балаклее (Харьковская область). «Особое внимание было уделено складам ракетно-артиллерийского вооружения в зоне АТО. В них комиссия уже выявила массу грубых недостатков по порядку хранения боеприпасов, а также факты недостачи», — пояснил Басурин.

Напомним, 26 августа 2016 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня» (девятый по счету режим прекращения огня с 2014 года). 21 сентября в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Разведение сил произошло только в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября). По состоянию на сегодня в районе Станицы Луганской сторонам конфликта так и не удалось развести войска.