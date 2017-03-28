Вашингтон, 28 марта, 2017, 11:17 — ИА Регнум.

Вмешательство Москвы в президентскую кампанию в США можно воспринимать как «акт войны». Об этом заявил бывший американский вице-президент Дик Чейни, сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

По словам Чейни, в настоящее время нет никаких аргументов в пользу того, что избрание Дональда Трампа главой США было нелегитимным. Однако не вызывает сомнений и то, что президент России Владимир Путин и его окружение «предприняли серьезные усилия», чтобы оказать влияние на «фундаментальный демократический процесс» в США, отметил политик.

«В некоторых кругах это может быть расценено как акт войны», — заявил Чейни и добавил, что президент России позволяет себе то, чего на протяжении сорока лет не позволяли себе его предшественники.

При этом конкретных доказательств предпринятых Кремлем «серьезных усилий» в отношении избирательной кампании в США Чейни не привел.

Стоит отметить, что в этом бывший вице-президент ведет себя подобно другим американским чиновникам и конгрессменам, при этом заявляя о «вмешательстве» России во внутрение дела США как о чем-то, что подразумевается само собой. При этом в Кремле утверждения о влиянии России на выборы в США не раз называли бездоказательными.

Так, 23 марта, как передавало ИА REGNUM, пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал недостойными и ничем не подкрепленными утверждения телеканала CNN о том, российская сторона участвовала в сборе компромата на бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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