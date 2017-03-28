Александров, Владимирская область, 28 марта, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Второй в России памятник царю Ивану Грозному будут открыт в городе Александров Владимирской области 27 апреля 2017 года. Соответствующее постановление главы Александровского района уже подготовлено.

TOPO.BIZ Памятник Ивану Грозному

В ближайшее время в городе пройдет заседание оргкомитета по установке памятника.

«Постановления пока нет, но оно подготовлено главой администрации Игорем Першиным», — цитирует ТАСС заместителя главы администрации района по социальным вопросам Елену Шульгу.

ИА REGNUM напоминает, что памятник, изготовленный московским скульптором, уже привезли в Александров. Пока он находится около одной из местных гостиниц.

Памятник будет установлен на набережной реки Серая. Закладка первого камня прошла еще в августе 2016 года. Изначально его планировали открыть 4 ноября, однако событие перенесли из-за очистки реки и благоустройства набережной.

14 октября 2016 году первый в России памятник Ивану Грозному установили в городе Орле, который был основан царем в 1566 году.

Александров был местом резиденции царя Ивана Грозного с 1564 по 1581 год. Фактически в то время город был столицей Опричнины.