Киев, 28 марта, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Киеве на Владимирской улице «активисты» начали разбирать бетонные блоки у входа в центральное отделение дочернего банка Сбербанка РФ на Украине. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Vidsich Сбербанк России в Киеве

«От блоков, наклеек и надписей очищена почти вся стена здания, люди применяют ручные инструменты, — говорится в сообщении. — Некоторые прохожие снимают происходящее с помощью мобильных телефонов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта украинские радикалы из партии «Национальный корпус» временно сняли блокаду с отделений Сбербанка на Украине, чтобы вкладчики смогли забрать свои финансовые средства. После этого радикалы планируют начать «еще более жесткую блокаду» всех офисов Сбербанка на Украине.

Власти Украины ввели санкции в отношении всех банков с российским госкапиталом после того, как Сбербанк РФ объявил о начале обслуживания клиентов, имеющих паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик.

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