Краснодар, 28 марта, 2017, 11:08 — ИА Регнум. В Краснодарском крае дороги, улицы, дворы приводят в порядок после зимы. На сегодняшний день посажено более 10 тысяч деревьев и более 9 тысяч кустарников, приведено в надлежащее санитарное состояние порядка 50 км дорог, отремонтировано более 20 тысяч кв. метров тротуаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 28 марта, в ходе всекубанского двухмесячника по благоустройству территории, старт которому был дан в первый день весны, уже очищено от мусора более 40 тысяч квадратных метров.

Admkrai.krasnodar.ru Опиловка деревьев

Так, прошел субботник на территории Всесвятского кладбища в Краснодаре. Была расчищена от травы и сухих веток большая часть территории, собран мусор, облагорожены захоронения. Аналогичные мероприятия планируется провести 1 и 8 апреля.

Admkrai.krasnodar.ru Уборка кладбища

Кроме того, локальные субботники провели на прошлой неделе во всех внутригородских округах краевого центра. В них приняли участие более 600 человек.

Admkrai.krasnodar.ru Наводим чистоту

Как уточнили в городском департаменте городского хозяйства и ТЭК, от мусора было очищено более 21,5 тыс. кв. метров территорий площадей, скверов, парков и кладбищ, отремонтировано порядка 190 контейнерных площадок, 5,7 тыс. кв. метров тротуаров.

В округах ликвидируют крупногабаритный мусор — пни, стволы деревьев, вывозят старые автомобильные покрышки, специальной техникой разравнивают грунт, демонтируют ветхие полуразрушенные хозпостройки.

Приводят в порядок и зеленые зоны и клумбы, красят ограждения и ворота, лавочки и оградительные столбики.

Всего с начала двухмесячника в Краснодаре высажено более 800 саженцев деревьев, произведена высадка более 1,8 тыс. кустарников, засеяно около 30 тыс. кв. метров газонов и посажено более 8 тыс. кв. метров цветников. Ликвидировано 118 несанкционированных мест скопления мусора. Собрано более 930 кубометров отходов. Также очищено от мусора 20 тыс. кв. метров лесополос, береговой линии реки Кубань — 34,8 тыс. кв. метров.

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Напомним, в 2016 году во всекубанском двухмесячнике приняли участие 745 тысяч человек. Было посажено свыше 100 тысяч деревьев, кустарников и 235,5 тысячи цветников, очищено от мусора 36,8 млн кв. метров площадей, парков, скверов, кладбищ, ликвидировано порядка 8 тысяч стихийных свалок, отремонтировано и построено более 2,2 тысяч детских площадок.