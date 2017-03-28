Омск, 28 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. В Омске следователи проверяют информацию о том, что возле дома на улице Дианова девушка на иномарке заблокировала проезд автомобилю скорой помощи, ехавшему на вызов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 марта, в следственном управлении СКР по Омской области.

DomenicBlair Автомобиль

«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства инцидента, случившегося вечером 27 марта, а также возможные последствия, дана правовая оценка действиям водителя. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Информация об автоледи, заблокировавшей проезд машине скорой помощи, появилась в группе «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, в 22−00, во дворе Дианова 3, представительница прекрасного пола, не пропустила карету скорой помощи, сказав, что назад она сдавать не умеет! Фельдшеры вынуждены были идти пешком! При этом, данная особа и ещё доказывала свою правоту, мол, вы же меня видели, могли бы и подождать пока я проеду, дайте мне выехать!», — уточнил автор записи (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM).

Как уже сообщало ИА REGNUM, бригады скорой помощи зачастую сталкиваются в своей работе с различными трудностями. Например, в Омске серьезным препятствием для работы скорой помощи стал тающий снег. Еще одна существенная проблема — пробиться на вызов во двор, вплотную заставленный припаркованными автомобилями. Кроме того, серьезную угрозу для медиков представляют пьяные и неадекватные пациенты.