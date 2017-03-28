Исламабад, 28 марта, 2017, 11:16 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли и 10 получили ранения во время столкновения пассажирского поезда с бензовозом в портовом городе Карачи на юге Пакистана, сообщает Geo News.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Водитель бензовоза не успел нажать на тормоз, что привело к столкновению с поездом, сообщает глава района Тарик Акамар, в котором произошла трагедия. По словам сотрудника правоохранительных органов, шлагбаум не был опущен в момент прохождения поезда, что и привело к столкновению.

При столкновения произошло возгорание. В результате чего погиб машинист и его помощник.

Министр железных дорог Пакистана Рафик Хаваджа Саад подтвердил гибель людей.

«Один локомотив и три вагона пострадали во время столкновения. Авария произошла по вине водителя бензовоза», — отметил Саад.

«Дополнительная информация будет сообщена, после того как пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — резюмировал министр.