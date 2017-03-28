Владикавказ, 28 марта, 2017, 11:02 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Дальнобойщики Северной Осетии вышли на акцию протеста против системы «Платон». У трассы М29 в районе селения Карджин Кировского района собралось уже более 100 большегрузов. По словам водителей, они намерены стоять здесь до полного решения вопроса по отмене системы взимания платы за проезд по федеральным трассам, пишет «Слово».

Территория, на которой скопилось большое количество авотранспорта, в том числе и легкового, контролируется нарядами ГИБДД. Как отмечают участники бессрочной акции, эта реакция водителей — вынужденный шаг против непомерных расходов, которые делают их труд бессмысленным в плане дохода.

По словам дальнобойщиков, цена за километр перевозимого груза в Северной Осетии — одна из самых низких в РФ. Она составляет в среднем 20 рублей. В условиях дорожающего топлива, различных дорожных сборов, сборов по системе «Платон» заработок водителей республики стремится к нулю, отметил один из участников забастовки.

Политических требований митингующие не предъявляют. Некоторые из них заявляют, что акция хоть и названа бессрочной, но больше чем две недели стоять водители не собираются, так как это остановит все транспортные перевозки в республике. Участники забастовки, по их словам, пытаются объяснить, что очередные сборы из их кармана, скажутся на общем удорожании товаров.

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Росавтодор: Акции водителей не повлияли на рынок грузоперевозок

Как сообщало ИА REGNUM, акцию протеста вчера, 27 марта, объявили и дальнобойщики Дагестана. По словам руководителя профсоюза дагестанских водителей Рустама Маламагомедова, в ней принимают участие более половины дальнобойщиков. Их требование — полная отмена системы «Платон».

Напомним, согласно требованиям этой системы, действующей в России с ноября 2015 года, водители большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн должны платить за проезд по федеральным трассам. Собранные с них деньги должны пойти на ремонт дорог. В настоящее время плата составляет 1,53 рубля за километр. Предполагалось, что с 15 апреля льготный тариф отменят и плата составит 3,06 рубля. Правительство решило продлить льготный период и поднять тариф только на 25% — до 1,91 рубля.