Москва, 28 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум. В 2017—2018 учебном году состоится апробация всероссийских проверочных работ (ВПР) по истории в 5-х и 11-х классах. В следующем учебном году в 5-х классах ВПР по истории планируется ввести в штатный режим. Об этом сегодня, 28 марта, заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

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Апробация ВПР по истории в 2017 году пройдет 25 апреля в 5-х классах и 18 мая — для учащихся 11-х классов, не выбравших этот предмет для сдачи единого государственного экзамена.

В 2016 году в ЕГЭ по истории было введено историческое сочинение, исключены задания с выбором одного ответа.

Кроме того, начиная с 2017 года, выпускникам 9-х классов для получения аттестата об основном общем образовании необходимо будет успешно сдать не только обязательные предметы, русский язык и математику, но и два предмета по выбору, среди которых история.

В 2014—2015 учебном году историю сдавали менее 1% выпускников 9-х классов, в 2016 экзамен по этому предмету выбрали уже почти 10% выпускников.

Напомним, в 2017 году участие школ в ВПР в 4-х классах является обязательным, в 5-х и 11-х классах — по решению школы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Ольга Васильева заявляла, что выпускники школ должны сдавать обязательный ЕГЭ по истории России, уточнив, что этот вопрос еще требует обсуждений.

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