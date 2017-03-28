Калуга, 28 марта, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Более 70 почтовых открыток из разных стран, собранных через международный проект «Посткроссинг», представлены на открывшейся в Калуге выставке «Я люблю посткроссинг». Об этом 28 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области. На выставке в калужском почтамте.

В зале центрального почтового отделения Калуги на площади Старый Торг размещены красочные послания из Аргентины, Багамских островов, Бразилии, Брунея, Кубы, США, Канады, Египта, Южной Африки, Малайзии, Сингапура и других стран.

Выставка открыток организована так, что посетители видят не только лицевую сторону открыток, но и адресную часть с почтовыми марками и забавными пожеланиями.

Материалы для экспозиций предоставили калужские посткроссеры Лариса и Юлия Милёнушкины. Они увлекаются течением более двух лет. За это время через официальный сайт проекта и альтернативные площадки в интернете они собрали более полутора тысяч открыток из разных стран.

Выставка почтовых открыток в Калуге открыта для свободного посещения до конца апреля 2017 года.

Отметим, портал для обмена открытоксоздан в июле 2005 года португальским студентом Пауло Магалхэсом. На февраль 2017 года доставлено уже 40 миллионов почтовых отправлений.

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов. Услуги почтовой связи предоставляют в 451 отделении почтовой связи, включая 100 городских, 346 стационарных сельских и 5 передвижных отделений почтовой связи.