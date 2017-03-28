Рим, 28 марта, 2017, 10:56 — ИА Регнум. «В отношении России существует какое-то недопонимание. Путин — не повтор Гитлера, он не намерен запустить политику завоевания. Его цель состоит в том, чтобы восстановить достоинство своей страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока, как это всегда было […] Представлять Путина как глобального суперзлодея является ошибкой в перспективе и по существу». Так Генри Киссинджер заявил в своей речи на заседании «Трёхсторонней комиссии» (англ. Trilateral Commission — международная организация, состоящая из представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии (в лице Японии и Южной Кореи), официальная цель которой — обсуждение и поиск решений мировых проблем — прим. ИА REGNUM). Речь бывшего госсекретаря США опубликовала итальянская газета La Stampa 27 марта.

Kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Несмотря на то, что Запад имеет средства, чтобы уничтожить Россию, столкновение было бы вредным для всех. Отсюда возникает необходимость диалога в различных открытых спорах между Западом и Россией, от Украины до Сирии», — сказал Киссинджер.

Он также предлагает ослабить напряженность на Дальнем Востоке, утверждая: «Я против односторонних американских военных действий против ядерных объектов в Пхеньяне». Решение, по его словам, заключается в «прямых переговорах между Вашингтоном и Пекином, чтобы достичь общего соглашения о безопасности всего региона».

Комментируя заявления Киссинджера, газета il Giornale сообщает, что «проблема, на самом деле, заключается в том, что влиятельные международные организации видят Путина в качестве препятствия для реализации их геополитики». Эти самые организации, имена которых в статье не упоминаются, и «затащили Запад в войну в Афганистане, разжигая хаос у российских дверей», и, по сути, предоставляя новые возможности для выращивания опиума, получили смену режима в Ираке и Ливии, но не смогли сделать это в Дамаске из-за вмешательства России Путина, «чье присутствие в Сирии также усложняет перспективу такой желанной смены режима в Иране».

Также в статье отмечается, что с воскресенья, 26 марта, у Владимира Путина появилась еще одна проблема. «Во многих российских городах прошли антиправительственные демонстрации, продвигаемые блогером Навальным, убежденным противником российского президента». «Поражает масштаб такого неожиданного протеста, особенно принимая во внимание большую популярность Путина среди народа», — пишет газета и утверждает, что такие движения имеют все характеристики цветных революций, которые произошли в последние годы на территориях стран бывшего СССР, на Украине и в Грузии.

«Государственный департамент США приложил к этому руку, финансируя мелкие антиправительственные движения. Смешно, что это происходит в тот момент, когда Америка расследует предполагаемые российские влияния на выборы последнего президента США», — подчеркивает Il Giornale.