Мурманск, 28 марта, 2017, 10:52 — ИА Регнум.



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Общественники подали иск в районный суд Мурманска, чтобы оспорить решение городских властей о запрете шествий против завышенной стоимости коммунальных услуг, продовольствия и тарифов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила одна из организаторов акции Виолетта Грудина.

«Власти отказали в согласовании заявленных маршрутов, ответив, что проведение мероприятия создаст неудобства для граждан и нарушит функционирование транспортной инфраструктуры, — напомнила Грудина. — Чиновники предложили организаторам специально отведенные места в Октябрьском, Первомайском и Ленинском округах Мурманска. Предложение властей не отвечает форме и целям публичного мероприятия, более того, полномочия управления административного округа распространяются лишь на ту часть территории муниципального образования Мурманска, которая отнесена к их территории».

По мнению Грудиной, предложение об изменении мест проведения шествий в специально отведенных местах, то есть за пределами Октябрьского округа — недопустимое превышение полномочий органа местного самоуправления.

«В силу только этого факта обжалуемые решения являются незаконными», — считает активистка.

Напомним, ранее мурманчане Виолетта Грудина и Роман Глек направили в администрацию города три уведомления о проведении шествия по центру города. Организаторы заявили в общей сложности 10 тысяч человек. Темой марша был «протест против завышенной стоимости коммунальных услуг, продовольствия и проезда в общественном транспорте».

Как сообщало ИА REGNUM, решение, которое взбудоражило мурманскую общественность, было принято в конце прошлого года. С 1 января текущего одна поездка в общественном транспорте стоит не 25 рублей, как прежде, а 28.