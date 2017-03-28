Красногорск, 28 марта, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Проблема дольщиков «СУ-155» будет окончательно решена в 2017—2018 годах, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Чиновник также заверил в том, что необходимые средства найдены, все дома будут достроены. сообщается 28 марта на портале Стройкомплекса Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

«В 2017—2018 годах планируется завершить строительство оставшегося 71 дома — это 14 тысяч 482 дольщика. Мы считаем, что результат, достигнутый банком, положительный. Были приняты соответствующие решения, средства найдены, и в течение двух лет все объекты будут завершены, люди получат свои квартиры», — подчеркнул Мень.

Читайте также: Смена санатора «СУ-155» в Подмосковье: «Лошадей на переправе не меняют»

А также: Оздоровить нельзя, достроить: «Речи о санации застройщика «СУ-155» не идет»

Чиновник напомнил, что в результате банкротства «СУ-155», около 30 тысяч граждан остались без квартир. В 14 регионах России оказались недостроенными 145 жилых домов. Невыполненные застройщиком обязательство взяло на себя государство, для завершения строительства правительственной комиссией был выбран банк «Российский капитал». Кроме того, еще 15 домов в подмосковном Звенигороде достраивает рыночный инвестор.

«По итогам 2016 года банк завершил строительство 59 домов, квартиры получили 13 тысяч 167 дольщиков», — заключил глава Минстроя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2015 года в отношении «СУ-155» была введена процедура наблюдения из-за финансовых проблем, а финансированием строительства проблемных объектов в Московской области и других регионах страны занимается подконтрольный Агентству по страхованию вкладов (АСВ) банк «Российский капитал». Что касается проблемных объектов в Московской области, то в конце 2016 года были достроены 16 домов, и, по словам министра регионального Стройкомплекса Сергея Пахомова, строительство еще 35 жилых домов будет завершено до 2018 года: 14 объектов в 2016 году, 14 — в 2017 году и 7 — в 2018 году.

Подробности читайте здесь: В Подмосковье достроили 16 домов из просроченного «наследия» «СУ-155»