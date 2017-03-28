Мадрид, 28 марта, 2017, 10:43 — ИА Регнум. «Курс Трампа на отказ от участия США в проекте борьбы с глобальным потеплением — во благо России. Русские уже поняли, что быстрое таяние льдов открывает им возможности доставлять грузы Северным морским путем, а американцы, наоборот сворачивают все, что у них в Арктике есть, — пишет нью-йоркский корреспондент издания Франсеск Пейрон. — Европейцы тоже не особенно обращают внимание на Арктику, у них сложилось мнение, что там очень холодно, все моментально заледеневает и потому работать там — себе дороже».

Programmes.putin.kremlin.ru Президент России В.В.Путин

«Администрация Трампа заявляет, что не уверена в том, что расчеты ученых, говорящие о глобальном потеплении верны и сокращает на 31% финансирование этой темы, — информирует журналист. — Правительство Трампа намерено своей работой зачеркнуть все, что сделала команда Обамы для предотвращения климатической катастрофы на планете. В Москве это заметили и позволяют себе не участвовать в конференциях по Арктике, проводимых США и Канадой».

Автор подводит читателя к мысли, что Кремль извлекает выгоду из всего, что происходит на планете во вред остальному человечеству — даже глобальная климатическая катастрофа — и та может свершиться на планете исключительно в интересах этих русских.