Воронеж, 29 марта, 2017, 09:30 — ИА Регнум. «Воронеж принадлежит к числу красивейших городов не только юго-восточного края, но и всей России. По своему живописному местоположению и массе богомольцев, посещающих Воронеж, ради поклонения мощам св. Митрофания, он много напоминает Киев». Так начинается «Путеводитель по Воронежу. С 15 видами и планом города», составленный в 1901 году. Книга стала одним из первых путеводителей по городу, который сейчас грезит о туристической славе. Корреспондент ИА REGNUM прогулялся по местам, которые советовали посетить в конце XIX — начале XX века, и узнал, зачем путешественники приезжали в Воронеж.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Современный центр Воронежа. Бывшая окраина

Мощи и оружие

Население Воронежа составляло 42 тысячи человек, говорится в издании «Города Воронежской губернии. Их история и современное состояние. С кратким очерком всей Воронежской губернии», составленном в 1876 году. Уже через 25 лет статистика говорит о других цифрах — 85 тысячах жителей. В 1901 году город занимал площадь в 742 десятины (808 гектаров).

«Воронеж расположен на правом берегу реки Воронеж в восьми верстах от впадения ее в Дон. Большая и лучшая часть находится на возвышенной равнине нагорного берега, а худшая, более бедная, раскинулась вдоль берега по скатам и оврагам. С северной стороны к городу примыкает Троицкая слобода, с южной — Чижовка, и с западной — Ямская, почти слившаяся с городом. На противоположном берегу реки находятся слободы: Придача и Монастырщенка, и деревня Отрожки. С Московской и Нижнедевицкой дорог видны лучшие здания города, церкви и Митрофановский монастырь с огромным собором и колокольней, господствующей над городом», — так описывается город в 1901 году.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Современный центр Воронежа. Бывшая окраина

Митрофановский монастырь, который располагался на месте современного Воронежского государственного университета, был главной достопримечательностью города. Именно сюда ехали богомольцы. В особенные дни, к примеру, 7 августа, в день почитания епископа Воронежского Митрофана, паломников могло быть до 20 тысяч человек. Главным храмом монастыря был Благовещенский собор. Сам же монастырь был основан в 1836 году, после канонизации святителя Митрофана и обретения его мощей. Однако существование монастыря оказалось недолгим. Во время Великой Отечественной войны здание было полностью разрушено, в 1950-е годы его остатки были снесены. Примерно через 10 лет на месте монастыря появилось здание университета. Позже на площади около ВГУ был установлен монумент в виде большого металлического шара на столбе. Из-за схожести с популярной конфетой памятник прозвали «Чупа-чупсом».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Современная Университетская площадь

Именно Митрофановский монастырь в XIX веке был первым в списке объектов, которые должен был посетить прибывший в Воронеж путешественник.

К примеру, в сочинении литератора Ивана Раевича «Действительное путешествие в Воронеж», которое было опубликовано еще в 1839 году, монастырь занимает главное место. По остальным достопримечательностям путешественник пробегает только после основательного осмотра монастыря. Да и то внимание уделяется только некоторым другим монастырям, а вот улицы, к примеру, и вовсе не называются.

Среди того, что могло бы заинтересовать путешественника того времени, выделяются Алексеевский монастырь и Покровский девичий монастырь.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Алексеевский монастырь

«Монастырь усердно посещаем воронежцами, тем более что в нем часто совершается архиерейская служба. Кроме того, по вторникам и четвергам после вечерни, в 5 часов служатся акафисты. Верхний храм небольшой, но уютный, с огромным куполом, довольно светлый, производит приятное впечатление на посещающих. Братия монастыря небольшая. Вокруг монастыря идет высокая каменная стена с башнями. В ограде имеется кладбище, на котором хоронят богатых горожан», — говорится в путеводителе 1901 года об Алексеевском монастыре.

Сейчас монастырь сохранился. Однако из мужского он стал женским. А вот от Покровского Девичьего монастыря остались только отдельные строения.

Из других достопримечательностей в 1901 году путешественнику рекомендовали обязательно посетить цейхгауз Петра I, Дворец Екатерины II и Публичную библиотеку.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Модель корабя на месте бывшего цейхгауза

К примеру, так в путеводителе описывается цейхгауз и яхт-клуб, организованный возле него:

«Петровский цейхгауз помещается на острове, образуемом течением Воронежа, против церкви Иоанна Богослова и Успения. В 50-х годах цейхгауз был передан в городские руки. При образовании Петровского яхт-клуба ему предоставлено помещение цейхгауза. В настоящее время в залах цейхгауза имеется несколько моделей со спущенных Петром Великим кораблей, из которых одна модель его рук. Лица иногородние, посещающие Воронеж и желающие осмотреть цейхгауз и его достопримечательности, имеют в любое время дня обратиться в контору Яхт-клуба, где на этот предмет имеется распоряжение Администрации Яхт-клуба, любезно предоставляющей каждому туристу свои услуги для обозрения здания».

Рядом с цейхгаузом находится Успенский Адмиралтейский храм, который сохранился и сейчас. Отсюда начиналась улица Старо-Московская.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Адмиралтейский храм

Улицы. Чистые и нет

Составители путеводителя, вышедшего в 1901 году, все-таки советовали посетить и другие достопримечательности Воронежа.

«Путешественникам, останавливающимся в Воронеже, следует побывать на Поповских постройках и в Острожном бугре, особенно на последнем. Поповские постройки находятся около Митрофановского монастыря и называются по имени купца Попова, оживившего эту местность постройкой на ней домов, довольно оригинальных по архитектуре. Острожный бугор назван от острога, когда-то находившегося на нем и в настоящее время обращенного в лазарет. Мы советуем посетить Острожный бугор и полюбоваться чудной панорамой, открывающейся отсюда (.). Еще лучше посетить Острожный бугор в тихую летнюю ночь, когда на реке мелькает масса огней».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Покровская церковь

Но прогуливаться авторы путеводителя больше советовали по «богатой» части города — она и отстроена была лучше, и чище, и риск нарваться на тех, кто омрачит прогулку, был меньше.

«Верхняя часть города, расположенная на плато, может похвалиться благоустройством и чистотой: улицы, за исключением немногих, не особенно широки, но все почти вымощены. Немало асфальтированных тротуаров, и число их с каждым годом все увеличивается. Приятное впечатление на приезжего, как было уже сказано, производит масса зелени, находящейся на улицах, в общественных садах и скверах».

Так, самой большой и красивой улицей города в путеводителе называется Большая Дворянская (нынешний проспект Революции). Здесь были сосредоточены все кабаки, гостиницы, скверы, торговые и присутственные места.

Примечательны еще Старо-Московская и Садовая улицы (нынешняя улица Карла Маркса). Они «богаты постройками и оживлены, особенно первая».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Улица Карла Маркса

«Старо-Московская улица тянется от Мещанской части к Б. Дворянской и затем к Чугуновскому кладбищу, причем часть ее от Б. Дворянской называется Большой Садовой улицей по массе растущей на ней зелени. На Старо-Московской улице находятся: Мещанская часть, Городской ломбард, Каменный мост, перекинувшийся через Богословский спуск, Александрийский детский приют, на Садовой — Управление Акцизными Сборами Воронежской губ., лечебница животных, Управление Воинского начальника, завод Столль и Ко и пр.».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Каменный мост

Из других улиц советовали посетить Малую Дворянскую улицу (нынешняя улица Фридриха Энгельса), Большую Девиченскую (улица Сакко и Ванцетти), Большую Девицкую (улица Платонова).

При этом нижняя часть города (которая прилегала к реке) не так красиво описывается в путеводителях того времени.

«Вся прибрежная часть города, расположенная по скатам и оврагам, населена скученно: иногда домики лепятся, подобно гнездам ласточки, распланировка улиц подчас отсутствует».

«Поднабережная улица (20 лет ВЛКСМ — ред.) начинается от Петровского сквера и тянется до Покровской церкви. Она населена, а также вся прилегающая к ней местность, довольно густо, преимущественно чиновничьим людом. Несмотря на это, а также на то обстоятельство, что Поднабережная улица находится вблизи Дворянской, она довольно грязная, не везде вымощена, без тротуаров и плохо освещена».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Нижняя часть города

Не в библиотеку, а в кабак

К слову, путешественники, прибывавшие в Воронеж, редко пользовались советами путеводителей. В первую очередь из-за того, что приезжали сюда по делам, самого понятия «приехать посмотреть Воронеж» почти не существовало.

«Прежде всего, Воронеж был торговым городом, — рассказывает краевед Николай Сапелкин. — Люди приезжали на крупные ярмарки, проходившие здесь. Если оценивать состав путешественников, то транзитные россияне, которые приезжали в Воронеж по какой-либо надобности, будут на первом месте. На втором месте, конечно, богомольцы. После открытия мощей святителя Митрофана и прославления его в качестве святого сюда, особенно в дни памяти святителя, приезжало в некоторые годы до 20 тысяч паломников, что составляло практически третью часть от всего населения города. Конечно, они давали хорошие доходы всем заведениям: гостиницам, постоялым дворам, торговым лавкам. Но мы знаем и описания того, как люди ночевали на улице, под телегами, если кто-то приезжал на лошадях. Телеги ставили прямо вокруг монастыря».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Вид с площади Ленина

Люди более высокого круга приезжали в том числе и из-за прославленных поэтов Ивана Никитина и Алексея Кольцова. В то время они имели широчайший успех не только среди литераторов, но и среди простых людей. Подтверждением этому служит тот факт, что первый памятник Кольцову в Воронеже был поставлен на средства простых жителей, а на открытие первого памятника Никитину собралась целая площадь людей, которые пришли сюда по собственному желанию и рвению. Никитин жителям был интересен даже больше, чем император Петр I, на открытие памятника которому пришло не так много людей. Кроме того, от эпохи Петра I в Воронеже к концу XIX — началу XX века сохранился только цейхгауз, и путешественники могли попросту не заметить его в череде монастырей и храмов.

Поэтому, если составлять рейтинг «интересностей» Воронежа, то на первом месте будет торговля, после монастыри и храмы, затем — Никитин и Кольцов, и только после них Петр I.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник Никитину

Маршрут путешественника зависел от того, были ли у него деньги. Так, если приехавший или даже пришедший в Воронеж человек был беден, то он заходил в Митрофановский монастырь, прикладывался к мощам святителя, находил место, где мог поставить телегу или соорудить шалаш для того, чтобы переночевать. А с утра шел на толкучку (или толпу — так назывались тогда и называются сейчас базары в Воронеже), присматривал товары, а после, если оставались деньги, заходил в кабак, выпивал и отправлялся обратно.

Если же человек был богат, то он останавливался в гостинице, которых в городе было предостаточно. Путешественник гулял по мощеной улице, возможно, нанимал извозчика, чтобы осмотреть достопримечательности, обязательно заходил в храм, а после — по обстоятельствам. Если человек был представителем дворянского сословия, то он мог посетить Дворянское собрание, если же путешественник — торговый человек, то тогда прямая дорога — в кабак. А если же к тому же добавлялось, что человек развращен, то он мог посетить и публичный дом.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Большая Дворянская улица

«Время, проведенное в Воронеже, зависело от того, по каким делам человек приехал, и от того, были ли у него деньги. Понятия «просто приехать в Воронеж» не существовало. Мы не имели никаких минеральных вод, для того чтобы человек сюда поехал. Здесь не было никаких интересных общественных проектов, музеев, интересных построек, не была развита медицина. И соответственно, люди приезжали либо по делам, либо останавливались как транзитные пассажиры. В основном все поездки были двухдневные. Поэтому исторически Воронеж воспринимается как город для туризма выходного дня. Два дня — вполне достаточно», — рассказывает Николай Сапелкин.