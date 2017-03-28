Донецк, 28 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Солдат с ПК. Донецк. ДНР. 2017

За прошедшие сутки украинские силовики 68 раз нарушили режим тишины в ДНР, в ЛНР погиб один военнослужащий, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ десять раз нарушили режим тишины, один солдат Народной милиции ЛНР погиб. Украинская армия обстреляла следующие населенные пункты: села Калиново, Логвиново, Сокольники, Лозовое, Нижнее Лозовое, районы пгт Фрунзе.

Обстрелы велись минами 82-мм и 120-мм калибра, артиллерийскими снарядами 152-мм калибра, из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

Согласно сообщению Министерства обороны ДНР, украинские силовики выпустили 422 артиллерийских снаряда 122-мм и 152-мм калибра и мин 82-мм и 120-мм калибра по республике, нарушив режим тишины 68 раз. Под огнем оказалось 20 населенных пунктов, включая поселок Трудовские на западе Донецка, Ясиноватую и поселок Крутая Балка в ее пригороде, поселки Зайцево, Доломитное, Железная Балка, села Спартак и Яковлевка Ясиноватского района, Саханку, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района.

Украинской артиллерией было повреждено десять домов, из них один в Докучаевске, семь в поселке Ясное, один в поселке Трудовские и один в селе Спартак. В последнем в результате обстрела начался пожар.

По данным другой стороны, двое военнослужащих ВСУ погибло, еще четверо ранено, один травмирован. «Штаб АТО» зафиксировал 58 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новогригорьевки, Водяного, Гнутово, Павлополя, Широкино, Новотроицкого, Марьинки, Красногоровки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Троицкого, Авдеевки, Луганского, Каменки, Песков, Новгородского, Новозвановки, Новоалександровки, Кряковки, Крымского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.

В 2015 году участниками конфликта были подписаны Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно подписанным соглашениям, обе стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.