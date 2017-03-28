Санкт-Петербург, 28 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум.

Органы СКР по Санкт-Петербургу задержали фактического руководителя компании «Экоградстрой», который подозревается в похищении большей части средств, предназначавшихся для ремонта очистных сооружений полигона опасных отходов «Красный Бор» в Тосненском районе Ленобласти.

Департамент Росприроднадзора по СЗФО Полигон «Красный бор»

Как сообщает 28 марта интернет-газета «Фонтанка.ру», Андрей Градобоев задержан после серии обысков. Как считают следователи, в 2014—2015 годах он похитил 51 млн рублей из 59 млн, выделенных по контрактам с комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга.

«Экоградстрой» в рамках госконтрактов должен был рекультивировать участки с токсичными отходами, построить новые карты (котлованы) и укрепить дамбу полигона.

«Если Следственный комитет подтвердит выводы экономической полиции, доля похищенного на экоподряде составит 85 процентов. Год назад прокуратура была уверена, что пропали только 17 млн», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля 2016 года прокуратура Санкт-Петербурга проинформировала, что в ходе проверки соблюдения бюджетного законодательства при исполнении госконтрактов на ремонт и содержание объектов полигона был выявлен факт хищения средств бюджета Санкт-Петербурга в размере более 17,2 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии прокуратуры, хищение совершено с помощью предоставления должностными лицами ГУПП «Полигон «Красный Бор» и ООО «ЭкоГрадСтрой» не соответствующих действительности актов о выполнении работ по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

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Полигон «Красный Бор» — это территория в 73 га в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. Всего карт 65, пять из них на данный момент действуют и находятся под открытым небом. Уровень воды в картах меняется за счет выпадения и испарения осадков. Исполняя запреты суда, полигон не принимает новых отходов с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.