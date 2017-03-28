Москва, 28 марта, 2017, 10:29 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Правительство России направило в Государственную думу проект закона, призванного сделать борьбу с легализацией полученных преступным путем доходов более эффективной в части аудиторской деятельности. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 24 марта, опубликован 28 марта на сайте правительства РФ.

В случае принятия законопроекта будут внесены изменения в статьи 71 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Согласно законопроекту, предлагается обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов извещать уполномоченный орган о подозрительных сделках и финансовых операциях того лица, в отношении которого ведется аудит.

Речь идет о подозрениях, что целями сделки могут быть легализация доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Инициатива ставит целью приведение российского законодательства в соответствие с международными рекомендациями, касающимися противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Такие рекомендации разработаны ФАТФ — Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, членом которой является Россия.