Киров, 28 марта, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Кировской области депутат Нагорской районной думы, обвинявшийся в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, отделался штрафом за совершенное преступление.

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При этом сумма штрафа оказалась значительно меньше суммы ущерба, нанесенного преступными действиями депутата

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, мужчина совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской. Он занимался лесозаготовкой и лесопереработкой.

Летом 2016 года находясь в лесосеке, расположенной в лесах Кобринского участкового лесничества Синегорского лесничества Кировской области, он дал указание бригаде рабочих вырубить участок, на котором произрастали деревья хвойных пород.

По словам обвиняемого, принадлежащей ему пилораме было необходимо сырье для работы. Необходимые породы деревьев депутат обнаружил в Синегорском лесничестве. Недолго думая депутат решил вырубить их, не имея на это никаких разрешительных документов.

Рабочие полагали, что обвиняемый имеет необходимые документы на заготовку древесины и выполнили данное им задание.

В результате его действий министерству лесного хозяйства Кировской области был причинен ущерб на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Решением суда депутат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»).

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.