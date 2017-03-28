Будапешт, 28 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. 28 марта в Венгрии началось принудительное переселение беженцев в местность недалеко от сербской границы, где они будут находиться весь срок рассмотрения их ходатайств о предоставлении временного убежища, сообщает Vol.at.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Министерство внутренних дел издало данный указ 27 марта, в процессе переселения задействованы сотрудники пограничной службы и полиции.

Ранее, 7 марта, в парламенте Венгрии подавляющим большинством было решено, что беженцы должны пребывать в приграничных зонах до того времени, пока окончательно не будет решен вопрос с предоставлением убежища.

Данный закон подвергся резкой критике со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также международной организации по защите прав человека Amnesty International.