Москва, 28 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В Москве установилась настоящая зимняя погода. В столице действует экстренное предупреждение МЧС. В ближайшие дни в городе может резко холодать, передает телеканал «Москва 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метель в Москве

По прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха днем будет поднимется примерно до 2−3 градусов выше нуля, а ночью опускаться до минус 5−7 градусов.

Похолодание будет сопровождаться сильным ветром, скорость порывов которого может достигать 20 метров в секунду.

Самыми холоднымиднями на этой неделе станут 29 и 30 марта. В эти дни столбик термометра может опускаться до минус 11 градусов. Дневная температура будет держаться в районе нулевой отметки.

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Из-за ухудшения погоды все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Автомобилистам, которые уже успели поменять шины на летние, в ГИБДД рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт.

По прогнозам Гидрометцентра, теплая погода в Москве с ночными плюсовыми температурами наступит не ранее, чем через две недели.

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