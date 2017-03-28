Когда в Москве закончится зима
Москва, 28 марта, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В Москве установилась настоящая зимняя погода. В столице действует экстренное предупреждение МЧС. В ближайшие дни в городе может резко холодать, передает телеканал «Москва 24».
По прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха днем будет поднимется примерно до 2−3 градусов выше нуля, а ночью опускаться до минус 5−7 градусов.
Похолодание будет сопровождаться сильным ветром, скорость порывов которого может достигать 20 метров в секунду.
Самыми холоднымиднями на этой неделе станут 29 и 30 марта. В эти дни столбик термометра может опускаться до минус 11 градусов. Дневная температура будет держаться в районе нулевой отметки.
В Москву вернулась зима — фоторепортаж
Из-за ухудшения погоды все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.
Автомобилистам, которые уже успели поменять шины на летние, в ГИБДД рекомендуют временно пересесть на общественный транспорт.
По прогнозам Гидрометцентра, теплая погода в Москве с ночными плюсовыми температурами наступит не ранее, чем через две недели.
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