Черкесск, 28 марта, 2017, 10:30 — ИА Регнум.



UFC111 Карачаево-Черкесия

Дни Карачаево-Черкесии открываются сегодня, 28 марта, в Конгрессе Совета Европы в Страсбурге. Презентация, организованная в связи с 25-летием республики, позволит членам Совета поближе познакомиться с традициями, экономикой и культурой одного из субъектов Российской Федерации.

Большая эспозиция Крачаево-Черкесии предоставляет информацию о промышленности, аграрном секторе, природных ресурсах, курортах республики, сообщили ИА REGNUM 28 марта в пресс-службе главы и правительства региона. На стендах представлены известные курорты республики Домбай и Архыз, показана уникальная природа Карачаево-Черкесии, в том числе Тебердинский государственный биосферный заповедник.

На выставочном стенде также размещены более 60 различных экспонатов, рассказывающие о культуре и традициях республики, самобытные изделия из кожи, металла, а также старинные музыкальные инструменты.

Для гостей выставки будут также организованы мастер-классы по овладению различными ремеслами, в том числе по плетению изделий из рогоза и вышивке золотыми нитями. Здесь же можно будет попробовать продукцию, произведенную в Карачаево-Черкесии, в том числе питьевые и сладкие воды, экологически чистый мед, кисломолочные продукты, колбасы, сыры, а также варенье из молодых шишек, приготовленное по рецепту местных жителей, и целебный чай из горных трав, ставшие визитной карточкой региона.

Кроме этого, на главной площади Страсбурга пройдут два концерта с участием театра танца КЧР, оркестра национальных инструментов, и сольных исполнителей.

На торжественном открытии экспозиции Карачаево-Черкесии с приветственным словом выступит председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы ГудрунМонслер-Торнштрем. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов представит доклад о социально-экономическом, культурном, научном и туристическом потенциале региона.