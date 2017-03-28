Курган, 28 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В Курганской области утвержден первый специальный инвестиционный контракт. Сумма вложений составит около 100 млн рублей. Планируется создать не менее 100 рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

По условиям контракта инвестор в течение 10 лет обязуется своими силами модернизировать производство в рамках инвестиционного проекта «Курганский литейный центр арматуростроения кластера — Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения». Сумма вложений составит около 100 млн рублей. Из них льготный заем Фонда развития промышленности под 5% годовых — 50 млн рублей.

Правительство Курганской области со своей стороны утвердило налоговые льготы, среди которых обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, а также снижение налога на прибыль до 13,5%.

Программа предусматривает обеспечение зауральских производителей трубопроводной арматуры в высокотехнологичных литых заготовках. Данная арматура используется в изготовлении продукции для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей и атомноэнергетической промышленности. В настоящее время литые заготовки закупаются у китайских производителей: доля импорта — 84%. При реализации проекта, который запускается с 2018 года, доля импорта снизится в 20 раз.

Инвестором стало ООО «Пульсатор» — предприятие машиностроительного комплекса. Организация специализируется на производстве отливок из углеродистых и нержавеющих сталей, серого и высокопрочного чугуна различных модификаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Зауралье реализуется государственной программа Курганской области «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на 2014−2018 годы». По заверениям областных властей, работа по ней уже привела к положительной динамике основных показателей развития местной промышленности. Индекс промышленного производства по итогам 2016 года составил 101,3%.Темп роста производительности труда в промышленности Зауралья — на 19%, рост заработной платы в отрасли — на 6,3%, рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Курганской области — на 33,2%.

В ближайшей перспективе — создание и начало работы в 2017 году фонда развития промышленности Курганской области. Уже подготовлен законопроект о внесении соответствующих изменений в региональный закон «О промышленной политике в Курганской области». Что позволит промышленным организациям Зауралья принять участие в программе «Совместные займы», которая предусматривает софинансирование инвестиционных проектов в соотношении 30% — региональный фонд развития промышленност, и 70% — федеральный фонд.