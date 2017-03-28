Киев, 28 марта, 2017, 10:03 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

МВФ одобрил оценку экономических последствий блокады Донбасса, сделанную Нацбанком Украины, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Сергей Николайчук, передает «Сегодня».

Как сообщил директор департамента, Национальный банк Украины рассчитал возможные последствия от блокады Донбасса для экономики Украины и передал их экспертам МВФ.

После совместного с представителями НБУ обсуждения сделанных прогнозов эксперты МВФ одобрили расчеты Нацбанка «на рабочем уровне» и «взяли за макроэкономическую основу» цифры НБУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что совет директоров МВФ отменил заседание по вопросу об очередном транше финансовой помощи Украине. Дата нового заседания пока не назначена.

Официальной причиной переноса рассмотрения транша Киев назвал «необходимость оценить макроэкономические последствия блокады Донбасса» Международным валютным фондом.

Однако эксперты утверждают, что причина может быть и в негативном отношении западных политиков к указу СНБО, запрещающему грузоперевозки между Донбассом и Украиной, что означает такую же блокаду республик, но на федеральном уровне.

Четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. В период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила три транша на сумму около $7,7 млрд. Новый транш на сумму $1 млрд Пётр Порошенко надеялся получить до конца марта.