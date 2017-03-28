Москва, 28 марта, 2017, 09:59 — ИА Регнум.



Odessa International Film Festival Кинотеатр

Ряд сетей крупнейших кинотеатров обратились к Министерству культуры РФ с просьбой не переносить премьеру голливудского боевика «Форсаж-8», отдавая приоритет отечественной картине «Время первых». Об этом 28 марта пишут «Ведомости».

По данным издания, обращение подписали представители сетей «Синема парк», «Каро», «Формула кино», «Киномакс» и других, пожелавших сохранить анонимность. Авторы письма считают, в случае переноса «Форсажа» с 13 на 20 апреля кинотеатры посетит гораздо меньше зрителей — ведь других блокбастеров в этом месяце не будет, а кассовые сборы фильма «Время первых», скорее всего, не превысят нескольких сотен миллионов рублей.

Собеседники издания считают, что на переносе премьеры «Форсажа» настояли продюсеры картины Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов. Бекмамбетов является основателем кинокомпании «Базелевс», а Миронов исполняет во «Времени первых» главную роль.

Вместе с тем источник в Минкультуры утверждает, что решение о переносе уже принято — боевику режиссера Феликса Гэри Грея в ближайшие дни будет выдано прокатное удостоверение с указанной в нем датой премьеры, 20 апреля.

Отмечается, что во второй половине марта состоялись встречи, на которой присутствовали заместитель Министерства культуры Сергей Обрывалин, Тимур Бекмамбетов и руководители ряда киносетей. При этом прокатчики заявили, что недовольны действиями чиновников, которые «своим административным ресурсом залезают в карман киносетей». Некоторые из них заявили о готовности не выпускать 13 апреля в прокат «Время первых» в случае переноса «Форсажа-8».

По словам источника в Минкультуры, киносетям пора привыкнуть к тому, что в отдельных случаях политике будет отдан приоритет перед прокатным бизнесом. При этом устроители демаршей могут получить жесткий ответ, добавил он.