Чебоксары, 28 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Чебоксары поступили беспилотные летательные аппараты. Они будут использованы для охраны общественного порядка и проведения специальных мероприятий Министерством внутренних дел по Чувашии. Первый «летающий патруль» появится 1 мая во время праздничного шествия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

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Комплекс состоит из двух беспилотников, системы управления и нескольких вариантов оборудования. В администрации города отмечают, что работать с беспилотниками будут шесть специалистов, прошедшие специальное обучение. Использовать комплекс планируется не только для обеспечения безопасности на праздниках и массовых акциях. В частности, для аэрофотосъемки города, мониторинга территории, строительства объектов, ремонта дорог.

Заместитель министра внутренних дел по Чувашии Леонид Вакс отметил, что, кроме этого, летательные аппараты будут использованы для обеспечения безопасности в городе, вести розыск без вести пропавших граждан, в том числе в темное время суток, в труднодоступной местности. В ближайшие дни специалисты будут тестировать беспилотники и проверять работу оборудования. Ожидается, что «летающий патруль» первый раз появится 1 мая во время праздничного шествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о закупке беспилотных летательных аппаратов был поднят в декабре 2016 года на встрече главы МВД по Чувашии Сергея Неяскина и сити-менеджера Алексея Ладыкова. Министр отметил, что «Чебоксары могут стать первым городом в России, где подобные технические средства будут использоваться для решения задач, как стоящих перед муниципалитетом, так и для охраны общественного порядка и проведения специальных мероприятий министерства внутренних дел по Чувашской Республике». Алексей Ладыков подтвердил, что совместно с депутатским корпусом администрация города рассмотрела и приняла положительное решение о приобретении летательных аппаратов.