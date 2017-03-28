Москва, 28 марта, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Компания «ЛУКОЙЛ» из-за падения рентабельности бизнеса рассматривает возможность продажи до 30% своих АЗС в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в компании.

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Издание отмечает, что компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах (Орловской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Брянской областях, а также части активов Московской области и Чувашии).

По словам источника, причиной рассмотрения такой возможности в компании стало падение рентабельности. Так, в прошлом году средняя маржа АЗС в указанных регионах достигала 2 000 рублей с тонны реализуемого топлива, а по итогам I квартала 2017 года из-за налогового маневра и роста акцизов рухнула в 250 раз — до 8 руб. за 1 т. Кроме того, ставки акцизов на бензин пятого класса с 1 января текущего года остались на уровне 2016 г. — 10,13 тыс. рублей за 1 т, на дизельное топливо выросли до 6,8 тыс. рублей.

Источник в компании «ЛУКОЙЛ» добавил, что прибыльность заправок также падает из-за сдерживания регуляторами повышения цен на бензин.

«Мы обязаны контролировать качество бензина, вынуждены вкладываться в развитие своих заправок, несмотря на падение спроса и снижение рентабельности, — сетует он. — За счет продажи на заправках сопутствующих товаров маржу увеличить не получается. Ждать, пока мы получим убыток, мы не хотим».