Москва, 28 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Рубль предпринимал попытки укрепиться на фоне слабости доллара, вызванной срывом голосования по отмене Obamacare, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Котировки пары USD/RUB возвращались к отметке 56,68. Но к вечеру 27 марта откатились в район 57,00.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Отчасти это обусловлено падением цен на нефть. Отчасти тем, что на прошлой неделе Банк России понизил ставку и логичной реакцией валюты выглядит снижение. Кроме того, со стороны официальных лиц неоднократно звучали комментарии на тему переоцененности рубля», — пояснила Рогова.

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«Поэтому вполне логично предположить, что при дальнейшем укреплении последуют новые вербальные интервенции и это приведет к фиксации прибыли. Вполне возможно, что в скором времени пара USD/RUB вернется к отметке 58,00», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 марта Центробанк РФ снизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Курс доллара понижен на 40 копеек и составляет 57,02 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек — до 61,96 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 17 копеек — до 59,24 рубля.