Вена, 28 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Австрии произвели обыск в нескольких венских магазинах спортивного питания и изъяли незаконную продукцию, сообщает Heute.

Wikidudeman Анаболики

Репортер федерального телеканала ATV Энди Моравек отправил подставных лиц в пять магазинов Вены, где продаются товары для фитнеса и продукты спортивногопитания. Они должны были спросить о препаратах для наращивания мышечной массы. В итоге продавцы всех магазинов предложили купить запрещенные в Австрии анаболики и прогормоны.

«Все эти анаболические субстанции, с медицинской точки зрения, очень опасны», — прокомментировал ситуацию австрийский доктор Кристоф Баумгертель.

В настоящий момент дело рассматривается на федеральном уровне.