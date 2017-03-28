Волгоград, 28 марта, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Волгограда выявлена несанкционированная свалка. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 28 марта, стихийное место складирования твердых коммунальных отходов образовалось по улице имени Полины Осипенко.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Свалка

Кроме того, на 39 контейнерных площадках специалистами облкомприроды были зафиксированы факты захламления прилегающих территорий строительными, крупногабаритными и коммунальными отходами. Всего в марте 2017 года экологи обследовали 290 контейнерных площадок, расположенных в многоквартирном и частном секторах Дзержинского района.

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В настоящее время специалисты ведомства проверяют состояние 118-ти контейнерных площадок в жилом секторе Советского района Волгограда.

Добавим, что состояние около 1,5 тыс. официальных мест сбора коммунальных отходов в Волгограде сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области с лета 2015 года проверяют ежеквартально. В частности, за второе полугодие 2016 года инспекторами облкомприроды были проведено 68 рейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений в содержании контейнерных площадок. В итоге к административной ответственности были привлечены 14 управляющих компаний и одно должностное. Назначено 25 штрафов на общую сумму более 660 тысяч рублей.

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В список проштрафившихся попадают и крупные компании. Так, почти 732 тысячи рублей за несанкционированный сброс отходов на почву государству должна будет возместить строительная компания «Цефей». Именно в такую сумму оценили нанесенный фирмой вред природе. Известно, что компания, проведя работы по демонтажу зданий и сооружений бывшего волгоградского винзавода, вывезла и сбросила строительный мусор на земельный участок по улице Автотранспортная в Ворошиловском районе Волгограда. За это юридическому лицу был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, который стройкомпания вовремя не оплатила. Истребовать возмещения ущерба пришлось через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году инспекторами облкомприроды нарушителям предъявлено 404 расчета для возмещения вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 58,7 млн рублей.