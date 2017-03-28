Ставрополь, 28 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум.



Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

Шесть сотрудников уволены по отрицательным мотивам. Еще 10 руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до предупреждения о неполном служебном соответствии, за ненадлежащую организацию контроля в подчиненных подразделениях. Таков итог служебной проверки в Пятигорском подразделении ГИБДД после гибели водителя-нарушителя, которого избили инспекторы ГИБДД.

Проверку проводили сотрудники собственной безопасности регионального управления МВД России. Проверяли работу отдела ГИБДД по городу Пятигорску и отдельного батальона ДПС ГИБДД (г. Пятигорск), а также региональное управление ГИБДД. Поводом для проверки послужила трагедия в Предгорном районе, приведшая к гибели водителя-нарушителя правил дорожного движения, избитого до смерти инспекторами ГИБДД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в ночь на 19 марта 2017 года на трассе Лермонтов — Черкесск. В Пятигорске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль BMW 528i за нарушения правил дорожного движения. Однако водитель не стал останавливаться, а попытался скрыться от полицейских.

Его догнала машина ДПС на трассе Лермонтов — Черкесск, где, по данным СКР, двое госавтоинспекторов до смерти избили водителя, а другие двое несколько раз ударили пассажира.

Возбуждены уголовные дела. Двое инспекторов ДПС отделения ГИБДД отдела МВД России по городу Пятигорску подозреваются по статье «Убийство», еще двое — по статье «Превышение должностных полномочий».

По ходатайству следствия, на сегодня двое сотрудников ГИБДД Пятигорска, подозреваемые в избиении водителя до смерти, арестованы. Еще один сотрудник, который подозревается в превышении служебных полномочий, помещен под домашний арест. Степень вины четвертого полицейского устанавливается.

В СКР сообщили, что следствие изучает запись с видеорегистратора служебного автомобиля ДПС. Часть этой записи попала в интернет. На ней видна как попытка водителя BMW скрыться от преследования полицейских, так и сам факт избиения.