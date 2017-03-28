Москва, 28 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. По итогам 2017 года в России планируется ввести порядка 75−80 млн кв. метров жилья. Об этом сегодня, 28 марта, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, сообщили в Мосcтройкомлексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

«Это примерные прикидки, которые мы видим по проектным декларациям и по выданным разрешениям на строительство», — уточнил Мень.

«В 2016 году строители сдали 80,2 млн кв. метров жилой недвижимости. Это очень неплохой результат», — подчеркнул Мень.

По его словам, прогноз на этот год сейчас делать очень сложно.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие три года в столице планируется ввести около 10 млн кв. метров жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в 2016 году введено в эксплуатацию 1156,5 тыс. квартир общей площадью 79,8 млн кв. метров, что составило 93,5% к соответствующему периоду предыдущего года (в 2015 году было введено 85,3 млн кв. метров жилья, 101,4% к 2014 году).

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