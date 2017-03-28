Киев, 28 марта, 2017, 09:39 — ИА Регнум.



chief39 Водоемы Украины

Наполненность всех природных водоемов Украины за последние несколько лет составила не более 20% от требуемого стандарта, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает «Укринформ».

По словам министра, нет ни одной реки или озера на Украине, в которых качество воды было бы на уровне первого класса. Причиной этого служит халатное отношение к водоемам со стороны украинских предприятий, отмечает глава министерства.

Семерак рассказал, что Генпрокуратура Миниэкологии разработала законопроект, который введет уголовные наказания за ущерб экологическим богатствам страны. Однако, говорит политик, зимой 2016 года Киев принял новый закон, запрещающий любые проверки предприятий, в том числе экологичческие.

«Следовательно, в настоящее время Министерство природы фактически оказалось под мораторием на проведение проверок», — комментирует ситуацию министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшая за всю историю атомной энергетики и одна из самых серьезных экологических катастроф на Украине произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда произошло разрушение четвертого энергоблока, в результате чего реактор был разрушен взрывом, а в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглась площадь размером более 207,5 тысяч кв. км, в частности, территории Украины, Белоруссии и России. Погиб 31 человек, 600 тыс. ликвидаторов аварии подверглись серьезному радиактивному излучению.