Манбидж, Сирия, 28 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум.



Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

Сирийские беженцы, находящиеся в лагере неподалеку от города Манбидж в провинции Алеппо, получили 13,5 т продуктов от сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Об этом 28 марта сообщил журналистам начальник Центра по примирению в провинции Алеппо Сергей Рачук.

Он отметил, что российские военные стремятся доставить помощь всем тем, кто в ней нуждается. При работе с сирийцами сотрудники центра демонстрируют, что российская сторона здесь именно для того, чтобы оказать им помощь.

«Мы стараемся любыми способами мягко, ненавязчиво, но в то же время уверенно показать, что Россия здесь не для того, чтобы завоевывать что-то, притеснять, а для того, чтобы оказывать помощь Сирии и обычным людям», — пояснил он.

Лагерь в районе Манбиджа стал пристанищем для тысяч сирийцев, которые вынужденно покинули свои дома. От российских военных они получили продукты питания, в частности сахар, мясные консервы, чай.

Сами беженцы рассказывают, что бежали от боевиков, взяв только документы, одежду и те деньги, которые у них были, потому помощь им очень необходима. Сейчас жители лагеря заняты обустройством временных жилищ, установкой стационарных туалетов — в условиях надвигающейся жары проблема гигиены очень актуальна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 марта российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. В течение суток около 1,9 тыс. жителей получили гуманитарную помощь, всего было роздано 6,1 тонны груза.