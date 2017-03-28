Биробиджан, 28 марта, 2017, 09:49 — ИА Регнум. В Еврейской автономии 30 марта депутаты областного Законодательного собрания могут принять решение о временном приостановлении выплаты премий государственным служащим регионального уровня. Указанная мера позволит сэкономить казне свыше 13 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Читайте также: Премировать за сэкономленные госденьги — «Отдавать чиновнику неукраденное?»

Парламентский комитет по правовой политике, законодательству и вопросам местного управления сегодня, 28 марта, рассмотрел вопрос о внесении законодательных поправок, которые предполагают приостановление выплаты премий государственным служащим регионального уровня за особо важные и сложные задания в 2017 году.

Начальник управления государственной службы и кадровой политики аппарата губернатора ЕАО Виктория Фарнцева обозначила, что временная мера позволит сэкономить более 13 млн рублей. Если депутаты 30 марта проголосуют в пользу изменений, то они вступят в силу, начиная с третьего квартала.

«Мы единогласно рекомендовали коллегам принять документ сразу в трёх чтениях, посчитав, что в условиях, когда областной казне не хватает средств на социально значимые расходы, тратить их на премии несвоевременно», — прокомментировал председатель профильного комитета обласного парламента Вячеслав Целищев.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ обсуждается возможность премирования чиновников, работающих над приоритетными федеральными проектами, если те сэкономят не менее 10% бюджета проекта, и при этом экономия на конечном результате не отразится. Указанная инициатива рассматривается как введение дополнительной системы мотивации для государственных служащих.