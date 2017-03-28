Петропавловск-Камчатский, 28 марта, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В Елизовском районе Камчатки в камере полиции для административно-задержанных найден труп 37-летнего мужчина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.

BNews.kz Задержанный

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«Установлено, что ранее 37-летний мужчина, не имевший определенного места жительства, трижды привлекался органами МВД к административной ответственности за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

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В полиции рассказали, что мужчину доставили в отделение после того, как он был задержан за появление в общественном месте в пьяном виде. «В адрес дежурного, который его проверял, доставленный каких-либо жалоб не высказывал, вел себя спокойно», — сказали в МВД, отметив, что назначена служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в камере СИЗО №1 («Матросская Тишина») было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.