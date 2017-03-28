Москва, 28 марта, 2017, 09:24 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий были отменены более 10 авиарейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

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Так, в аэропорту Шереметьево отменили семь рейсов, задержано еще пять. В Домодедово четыре рейса отменено, еще 5 задержано. Во Внуково отменен один рейс.

Данные приводятся на 9:10 мск.

28 марта в Гидрометцентре сообщили, что в Москве за 26 и 27 марта выпало больше половины от месячной нормы осадков.

Отмечается, что кратковременные осадки в столице сохранятся в течение всего дня, температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов. Вечером 28 марта не исключена гололедица.

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