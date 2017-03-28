Магас, 28 марта, 2017, 09:22 — ИА Регнум.



Газета Ингушетия Призыв в армию, Ингушетия

Весной 2017 года на службу в армию будут призваны 250 новобранцев из Ингушетии. Это на 150 человек меньше, чем призывалось в войска в весенний призыв 2016 года.

По словам вице-премьера республики Зяудина Даурбекова, призывники из Ингушетии будут служить в элитных войсках — Воздушно-десантных войсках, Военно-воздушных силах, Национальной гвардии, а также в Сухопутных и Железнодорожных войсках.

В республике по-прежнему число желающих служить в армии значительно превышает количество призывников, которые попадают на службу по выделенной на регион квоте. В настоящее время в Ингушетии насчитывается около 12 тысяч молодых людей призывного возраста, пишет ТАСС. На службу в войска отбирают только лучших из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в весеннюю призывную кампанию 2016 года из Ингушетии на армейскую службу были призваны 400 новобранцев — на 100 человек больше, чем годом ранее. Осенью 2016 года в армию направились 250 человек. Общая численность призывников за год составила 650 человек. Это на 50 человек меньше, чем в 2015 году.

Также по теме: Квота на весенний призыв в армию для Ингушетии увеличена

Призывники из Ингушетии будут служить на Дальнем Востоке и в Подмосковье