Новотроицк, Оренбургская область, 28 марта, 2017, 09:42 — ИА Регнум.



AJEL Правосудие

В Оренбургской области в ходе судебного процесса над экс-руководством колонии-поселения №11 гособвинение запросило длительные сроки лишения свободы в качестве наказания для фигурантов уголовного дела. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Комитете против пыток, государственный обвинитель запросил для экс-начальника Филюса Хусаинова десять лет лишения свободы, для его заместителя Мурата Кумарова — восемь, а также потребовал лишить их майорских званий.

Напомним, что Хусаинов и Кумаров обвиняются в организации насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору и превышении должностных полномочий. Кроме того, Филюсу Хусаинову вменяется злоупотребление должностными полномочиями, а Кумарову — получение взятки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, колония-поселение оказалась в центре скандала, когда огласку получил факт использования руководителем колонии на своей даче труда заключенных. При этом один из осужденных возмутился, за что был подвергнут угрозам и побоям. Последовало уголовное преследование, в ходе которого факт подтвердился. В результате суд признал Филюса Хусаинова виновным в превышении должностных полномочий с применением угроз и насилия. Сейчас бывший начальник отбывает наказание. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

На этом скандал не прекратился. Выяснилось, что одного из осужденных избивали и насиловали на глазах Хусаинова и Кумарова за попытку побега. Унизительные действия снимались на видеокамеру, а приказы отдавались сотрудниками колонии.