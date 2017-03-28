Якутск, 28 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Система взимания платы за проезд большегрузов по федеральным дорогам «Платон» не учитывает российские реалии. Так, в Якутии вообще непонятно, за что платить, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM координатор «Объединения перевозчиков России» в республике Александр Черевко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платон

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«По поводу «Платона» в Якутии перевозчики очень сильно возмущены, — пояснил он. — Потому что в республике зимники в основном, а они считаются федеральными дорогами, и за них также надо платить. А за что получается платить-то? И как в республике режим труда и отдыха соблюдать? Если машину заглушить, то уже никуда она не поедет потом. Надо настроить режим труда и отдыха под реалии нашей страны. Инфраструктуру подготовить. Система «Платон» в Якутии однозначно не нужна».

К тому же, если все начнут платить по системе «Платон» вместо федерального налога, республика не досчитается денег в бюджете, а это большие суммы, отметил также Александр Черевко. По его мнению, логичнее было бы вместо системы «Платон» ограничится акцизом.

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«Это будет прозрачно и справедливо. В системе «Платон» неясно, сколько я везу —памперсы, которые не весят ничего, или железобетон. А в акцизе всё четко прослеживается — чем больше я загружу, тем больше топлива израсходую, если я вообще ничего не загружу, то я и не плачу ничего», — считает координатор «Объединения перевозчиков России» в Якутии.

Александр Черевко также подчёркивает: «Чтобы нас наказывать за «Платон» создано множество карательных структур, а в акцизе они не нужны. Можно обойтись без дополнительных затрат, потому что ты не заправился — ты не поехал. Так почему государство артачится? Может потому, что некий концессионер, частник, пришёл к нам сюда и обложил нас данью? По-другому никак нельзя сказать».

Представитель объединения перевозчиков также отметил, что в Германии, где уже несколько лет действует аналогичная «Платону» система, водители и государство собираются её отменять. «Три концессионера там, как только они пришли, деньги чудесным образом перестали доходить до дорог. Сейчас государство пытается разорвать контракты с ними», — добавил Черевко.

Он уверен, что «Платон» и в России скоро аукнется, в том числе резким ростом цен после того, как дальнобойщики начнут активно платить штрафы. Координатор объединения перевозчиков также полагает, что скоро аналогичную федеральной систему взимания платы за проезд большегрузов введут и на региональных дорогах. «Кстати, в терминалах по оплате есть уже и автобусы, и легковые автомобили», — отметил Александр Черевко, опасаясь, что вскоре систему могут распространить и на них.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России проходят акции против системы «Платон», дальнобойщики отказываются перевозить грузы. Напомним, система оплаты за проезд большегрузов по федеральным дорогам была введена 15 ноября 2015 года, а с 15 апреля 2017 её тарифы поднимут до 1,91 рубля за км.