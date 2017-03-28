Симферополь, 28 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Детский санаторий в Коктебеле, зернохранилище в пгт. Черноморское, а также недвижимость в Ялте выставят на продажу через открытый аукцион. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта сообщили в пресс-службе министерства имущества и земельных отношений Республики Крым.

Константин Коровин. На берегу моря. 1910

Объекты на продажу выставит ГАУ «Распорядительная дирекция имуществом Республики Крым».

Стоимость детского заведения оздоровления и отдыха «Восход», расположенного в пгт. Коктебель, оценивается в 42 млн 038 тыс. 788,83 рубля. Зернокомплекс, находящийся в пгт Черноморское, предлагается приобрести по начальной цене в 3 млн 222 тыс. 123 рубля. Также на аукцион будет выставлено отчуждаемое недвижимое имущество в Ялте, общей стоимостью в 108 млн 649 тыс. 299,42 рубля.

Как пояснила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина, деньги. которые планируется получить от продажи этих объектов, «предполагается направить на выполнение плановых показателей неналоговых поступлений в бюджет Республики Крым на 2017 год».

Отметим, что 20 апреля состоится открытый аукцион по продаже курортной гостиницы с апартаментами в Ялте. Стартовая цена составит около 340 млн рублей.