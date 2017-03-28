Вашингтон, 28 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует отменить закон об охране окружающей среды, принятый бывшим президентом Бараком Обамой, сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Президент представит ряд мер, которые отменят ограничение на выбросы углекислого газа в атмосферу.

Одно из центральных мест в плане Трампа занимает отмена ограничений на выброс углекислого газа от угольных электростанций.

Желание Трампа сократить финансирование агентства по охране окружающей среды, а также отменить некоторые его ограничения по климату, связаны с желанием создать рабочие места.

Напомним, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп обещал вернуть рабочие места, в частности, для шахтеров штата Западная Виргиния, которые потеряли работу из-за ограничений, введенных агентством по защите окружающей среды.

Также во время своей предвыборной кампании Трамп называл программу по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу заговором Китая, целью которого является ослабление промышленности в странах-конкурентах.