Петропавловск-Камчатский, 28 марта, 2017, 09:13 — ИА Регнум. В столице Камчатки в одном из крупных торговых центров города — «Планета», завершили свою работу взрывотехники, которые обследовали подозрительный пакет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД, «взрывчаткой» оказались чьи-то вещи и старые провода.

Sv-rus.ru Провода

Читайте также: В столице Камчатки из-за подозрительного пакета оцеплен большой микрорайон

По словам полицейских, возможно, кто-то просто забыл пакет в здании. Проверка всех обстоятельств продолжается. Но оцепление уже сняли и движение транспорта возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в полицию поступило сообщение о подозрительном пакете. Территорию торгового центра оцепили, а движение по одной из самых оживленных дорог перекрыли, что спровоцировало огромные пробки в городе.